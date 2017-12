Claudio Simonetti, il re del brivido: "Il mio approdo all'horror? Casuale" Intervista radio

Torna a Parma il re del brivido, Claudio Simonetti e i Goblin il 15 dicembre al Campus Industry. Un evento. Claudio Simonetti si racconta e racconta la sua musica (Su tutti la colonna sonora di Profondo Rosso) in un'intervista ad Andrea Gatti a Radio Parma. Non tutti sanno che "Gioca jouer", cantata da Claudio Cecchetto è stata scritta da Simonetti, l'autore romano (nato in Brasile) raaconta i retroscena di una canzone "easy" per un artista impegnato come lui, principalmente votato al rock prog. Il rapporto con il padre, il mitico Enrico e il concerto di Parma: brani scritti con i Goblin e i suoi. Non solo colonne sonore ma anche un pezzo del padre e omaggi ai grandi dell'horror per due ore di concerto.

