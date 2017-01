Di fronte all'ennesimo femminicidio. Nella Parma del 2017. Ma è accaduto anche l'anno scorso, e l'anno prima. Se le mettiamo in fila (in questo lungo elenco listato a lutto) dal 2006, sono quindici le donne ammazzate per mano maschile.

Una vera emergenza sociale: emergenza per una comunità cittadina che deve interrogarsi su quanto sta accadendo e invertire la rotta. Ma in che modo? Gridando, a gran voce, che siamo tutti uguali (pur nella diversità di genere femminile e maschile), che meritiamo tutte e tutti rispetto, che ognuno è padrone della propria vita.

Questa china di tragedia ha a che fare con l'idea di onnipotenza che caratterizza la nostra epoca? Tutto è possibile, anche impadronirsi della vita di un'altra e farne ciò che si vuole.

Eppure i protagonisti di queste vicende hanno volti ben definiti: le vittime sono donne, i carnefici sono uomini. È quindi un'idea di onnipotenza? O non invece una resistenza al cambiamento, che assume contorni così brutali, da parte degli uomini?

A fronte di donne che rivendicano il diritto alla libertà, all'essere sole e (magari) felici, ci sono uomini (non tutti) abbarbicati su posizioni antiche, di dominanza del loro genere sull'altro.

Non sarebbe più facile (e forse risolutivo anche per una disperazione narrata come giustificazione) adeguarsi al cambiamento, diventare partner alla pari, impegnarsi in una pratica del rispetto e della considerazione dell'altra?

No non è facile, quando del cambiamento si coglie solo l'aspetto negativo e non quello positivo.

E quindi come fare? Pensare a una nuova educazione sentimentale, dove i sentimenti principi non sono la rabbia, l'ira, la disperazione: dove sono invece l'amore che porta in se la cura dell'altro, il rispetto, la considerazione.

Solo così si può stare, nella relazione, alla pari.