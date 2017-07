Prendersi cura (con un ombrello!)

Ho l’impressione che l’ombrello sia un oggetto destinato all’estinzione: piove sempre meno e se piove si tratta di acquazzoni, e l’ombrello puoi anche averlo lasciato a casa. I bambini di oggi quasi non sanno che cos’è e i loro figli forse non ne vedranno più.

E invece l’ombrello ricompare e in una terribile e indecente fotografia: è bene però documentare quel che accade e che si possa vedere il teatrino svoltosi ieri (2 luglio 2017) in un Convegno organizzato dalla Regione Abruzzo in cui uomini, ben vestiti e potenti, discutevano le sorti del mondo.

Un po’ di pioggia? Troppo sole? Ed ecco comparire inconsapevoli gheise, pronte a soccorrere e a prendersi cura. In questo 2017 non vorresti vedere una fotografia di tal fatta: e non vorresti vedere seduto lì Stefano Bonaccini, Presidente dell’Emilia-Romagna, prima regione in Italia ad aver votato una legge quadro per la parità e le discriminazioni di genere (nel 2014). Eppure è lì e quegli uomini lì sembrano non accorgersi del quadretto che compongono: una strana dissimetria fra chi è davanti, seduto comodo e ben sistemato, e chi è dietro, quasi in bilico e in ascolto. Nessuna delle giovani donne che regge l’ombrello guarda davanti a sè, magari il pubblico che doveva essere tanto. Si vergognano? Vogliono nascondersi, ripararsi con quell’ombrello.

I commenti si sprecano: si grida allo scandalo, si dice che mai nulla cambierà, che la situazione è questa, determinata da un sistema patriarcale da cui non riusciamo ad affrancarci. Eppure no bisogna continuare: non incolpiamo quelle giovani donne costrette (da uomini? Chissà…) a incarnare la donna a servizio, ma scaviamo nel profondo. E interroghiamoci sul perché uomini di potere (capaci? intelligenti? acculturati? Probabilmente sì…) non si siano chiesti come potevano stare sotto quegli indecenti ombrelli posti a ripararli. Già perché nessuno si è alzato scandalizzato? E perché molti e molte diranno che le cose importanti sono ben altre? E’ già! E’ sempre altro più importante: basta sviare il pensiero, guardare più in là.

Credo si debba continuare. Credo che in una giusta rappresentazione del mondo quelle sedie debbano essere occupate anche da donne e che nessuna e nessuno debba reggere l’ombrello.