Bambine e bambini sulla spiaggia

Le vedi correre e saltare (come si addice a un'età di quattro, cinque, sei anni e via...) con il loro manto di capelli, spesso dorato. Capelli lunghissimi fermati da nastri, forcine, spilline e treccine. I costumi hanno frappe, gonnelline sulla mutandina, addirittura un costume intero con una sola spalla, l'altra lasciata del tutto scoperta.

Donne a misura di bambine (o il contrario?) corrono e giocano sulle spiagge italiane, in attesa di diventare grandi. Ma già a misura di donna nei lunghi capelli, nell'abito-costume. Bambine-principesse? L'impressione netta (per bambine quasi tutte uguali) è che siano orientate e indirizzate ad essere graziose (e permettermi anche leziose). Ma in nome di che cosa?

Di contro i bambini, i maschi: capelli cortissimi, non ci si scosta da tre centimetri di capelli, o addirittura rasati. E immagini che prima di quelle rasature potessero esserci bei riccioli castani o biondi. Io ricordo i dolci bambini degli anni Settanta e Ottanta con i boccoli: quanta tenerezza! Bambini-calciatori? Bambini-soldati? (Già solo scriverla questa parola mi fa venire i brividi...) L'impressione netta (per bambini quasi tutti uguali) è che siano orientati ad essere forti e anche spietati e impavidi. Ma in nome di che cosa?

Dobbiamo fare pace con il cervello: o i capelli corti sono comodi d'estate ('asciugano prima e non fanno caldo' ricordate le parole di mamme di piccoli di qualche decennio fa?) oppure non lo sono.

Fa impressione - e non è dato statistico- la differenza di trattamento tra bambine e bambini. È come se sventolassero tutti una bandierina: rosa per le bambine con i capelli lunghi, azzurra per i bambini con capelli corti.

Il tutto ha certamente a che fare con una politica commerciale che condiziona i nostri comportamenti: le bambine saranno le consumatrici del futuro e, quindi, su di loro bisogna puntare. Quindi via con la diversificazione di merletti, rusches, ricami, e spilline e fiocchi e nastri.

Ma non è tutto qui (anche se già ce n'è per un trattato di sociologia): la diversificazione così marcata fra bambine e bambine (e si si passa lo steccato si è transgender, oppure già con orientamenti sessuali definiti, ohibò!) sottende l'impossibilità di mescolare i ruoli e ancóra a pensieri stereotipati, e quindi immobilizza: il rimando è a bambine graziose e tenere, dolci e accondiscendenti, e a bambini rudi e forti, dominatori e grezzi.

L'augurio per le bambine e i bambini di oggi e che sappiano guardare oltre e che diventino donne e uomini liberi da stereotipi (anche se con queste premesse il cammino è arduo!).