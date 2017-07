Si chiamava Patience cioè Pazienza. Da quando l’ho sentito, questo nome mi rimbomba nella testa. Quanta pazienza ci vuole per crescere tre figli? Per pulire tanti appartamenti di famiglie nel quartiere San Leonardo? Quanto pazienza ci vuole per giungere in Italia dopo aver camminato sulla terra d’Africa? Ed essere sola con i tre figli, con il marito che lavora in Inghilterra? Quanta pazienza? Patience e Magdalene, la sua bambina, riverse in un appartamento. Il Ghana in Italia. L’Africa a Parma. L’intera comunità ghanese (e forse non solo quella) in strada San Leonardo: immobile, piangente, straziata dal dolore.

Il figlio di mezzo ha confessato. Da subito si è sospettato di lui, introvabile. Un cellulare spento. Nessuno si spiega il movente e saranno gli inquirenti a fare la loro parte. Forse è proprio lui il figlio per cui Patience ha speso più attenzioni, ansia, appunto pazienza.

E Magdalene, undici anni e le treccine: insieme a Patience in quel momento. E la sua invocazione finale sentita da una vicina: ‘mamma, mamma’ e poi più niente.

Un altro femminicidio per una città, Parma, che non conosce tregua. Un orrore continuo che costringe a macabri conteggi, a terrificanti statistiche: che si allargano alla regione, e poi arrivano all’intero paese. Uccise da ex mariti, ex fidanzati, anche da figli. Un dolore terribile, si legge in qualche post di Faccialibro. Un vuoto che si fa strada nel cuore: ancora un’altra. E con lei la sua bambina.