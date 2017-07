Il sessismo e gli uomini di buona volontà

Fioccano insulti sul web. Ma Elisa Leoni, sindaca di Felino, non ci sta e promette una sacrosanta denuncia. Donne e uomini si mobilitano: rilanciano la notizia, esprimono solidarietà, promettono e chiedono prese di coscienza. Eppure manca qualcosa.

Ho letto un po' ovunque la parola 'fascismi' a stigmatizzare i volgari e deliranti commenti contro la sindaca. Eppure non è solo questo. Esiste una parola con un significante ben preciso che deve essere utilizzata: una parola che stigmatizza comportamenti, linguaggi, pensieri indirizzati a qualcuno perché parte di un sesso.

Sessismo è la parola da usare e non un'altra.

A nessuno, ma proprio a nessuno, sarebbe venuto in mente di utilizzare quelle precise (e orripilanti) parole se il bersaglio fosse stato un uomo. O meglio: sarebbe venuto in mente se di quell'uomo s'immaginasse, si presupponesse o fosse certa un'inclinazione sessuale non confacente all'ordine precostituito di questi omuncoli da tastiera. E si entra nel campo dell'omofobia.

Perché che cosa disturba così tanto questi omuncoli da tastiera? Che il loro ordine mentale precostituito venga messo in dubbio, venga scalfito. Questo li mette in crisi.

E che cosa c'è di più destabilizzante di una donna al potere per loro? Di una donna chiamata a prendere decisioni? A rispondere alla Prefettura, in questo caso, sull'accoglienza dei migranti e a decidere il da farsi? Nulla di più destabilizzante di una donna al potere.

Sessismo è la parola da usare: fascismo non basta, è troppo poco e fa perdere un significante importante in questa storia.

Un abbraccio e tanta solidarietà all'amica e sindaca di Felino, Elisa Leoni.

E una raccomandazione agli uomini di buona volontà. Abbiano il coraggio di usare la parola sessismo. Sarebbe fare un gran passo in avanti in un cammino arduo e faticoso che li può vedere al fianco delle donne.

(la foto è tratta dal profilo FB di Elisa Leoni)