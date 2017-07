Dipartimento del passato

Lo ha indicato l’Europa. Lo ha fatto proprio l’Italia. Si legge nelle raccomandazioni sulla parità, nelle leggi. Quali politiche possono contribuire a riequilibrare lo scarto fra donne e uomini? Quali possono dare impulso all’empowerment femminile e colmare il gap strutturale che si presenta fra giovani donne e giovani uomini, allo stesso modo capaci, impegnate/i, talentuose/i, ma sempre in rincorsa le prime e in vantaggio i secondi? Come si può fare? Ecco la risposta: progetti e azioni dedicate alla conciliazione dei tempi di vita personale e lavorativa e alla condivisa responsabilità, fra donne e uomini, del lavoro di cura.

E invece un partito che si candida a guidare la nazione istituisce il Dipartimento mamme, restringendo il campo, puntando il faro solo su una parte, indicando, per un paese pronto a coglierlo con soddisfazione, la mamma come fulcro della famiglia (e verrebbe da scrivere anche del focolare…).

Sono importanti le parole? Sì lo sono e determinano il pensiero, e forgiano movimenti d’opinione. Il Dipartimento mamme è affidato alla parlamentare Titti Di Salvo che così replica: “Mi sembrano mezze polemiche. L'intento politico del dipartimento è chiaro: si tratta di coniugare la maternità con l'estensione dei diritti. Essere madri non è di sicuro un destino obbligato, ma non può essere neanche un desiderio negato. E troppo spesso nel nostro Paese la maternità diventa un ostacolo, soprattutto per il lavoro. Ecco, siamo al lavoro per rimuovere questi ostacoli”.

Benissimo. Ma allora perché non trovare un termine che racchiudesse tanta parte di lavoro fatto, che ricordasse le battaglie compiute in nome dei diritti? La scelta non si spiega e fa fare un balzo all’indietro di decenni. La maternità diventa un ostacolo dice la parlamentare: e quindi perché non accomunarla in questo percorso a ostacoli alla paternità?

Dipartimento mamma e papà (babbo potrebbe dire il segretario del PD) poteva bastare? Dipartimento genitorialità? Dipartimento famiglia? A me tutto sembra meglio di quel mamme: su cui si punta l’attenzione, su cui il pensiero si accoccola e trova consolazione. In nome di diritti da estendere? E quindi perché non un Dipartimento Diritti?

Il bonus mamme, il Dipartimento mamme. Una terrificante campagna di comunicazione, il Fertility Day, in cui la responsabilità del calo delle nascite viene, in gran parte, addossata alle donne. Davvero un balzo all'indietro.