Sempre sul corpo delle donne

Prima ero lo spogliatoio. Ora è Faccialibro. E sdoganare la violenza verbale nella piazza virtuale è altra cosa. Nello spogliatoio ci sono gli amici: quelli che la pensano come te, che ridono a battute sessiste, che le pronunciano a loro volta. Nella piazza virtuale ci sono tutti: gli amici, gli amici degli amici, quelli che conosci a malapena. Quindi ci sono tutte e tutti. La classica frase: “nella tua camera da letto fai ciò che vuoi, ma in pubblico no, non puoi” rimbalza in questi giorni in molti post e in molti commenti.

Faccialibro fa distinzione fra pagine private e pagine pubbliche. Ma la distinzione ha davvero senso? La pagina privata è davvero la tua camera da letto? O non è, invece, molto altro? E’ il tuo privato che diventa pubblico e racconta molte cose. Quindi: che cosa è pubblico e che cosa è rimasto privato?

In una Parma agostana si scatena la polemica. E indigna che, sempre, luogo del contendere sia il corpo delle donne: un corpo ucciso, picchiato, violentato, ridotto in fin di vita, esibito nelle pubblicità, vittima di doppi sensi, sempre e ancora sempre, utilizzato.

La violenza va anche oltre lo stupro, lo schiaffo, la botta. La violenza è psicologica, economica e verbale. E colpisce le donne, vittime privilegiate di una subcultura machista e sessista che permea il nostro paese da millenni e che Faccialibro mette in evidenza.

Ecco che il privato diventi pubblico quando ha caratteristiche di misoginia, di stereotipe culturali, di violenza di genere (in particolare degli uomini sulle donne) a me sta bene. Che si sappia che cosa viene ancora detto negli spogliatoi, che cosa pensino in molti: che diventi pubblico il vomitare battute, replicare risolini, ammiccare alla misoginia. E che ciascuno si assuma la propria responsabilità del dire, del fare e, quindi, dell’essere.