Di Catherine (Deneuve) e delle altre

Le parole firmate dall'attrice Deneuve e da altre francesi colpiscono: come tutte quelle fuori dal coro inducono a riflettere, fanno colpo. E allora immagini sorrisi compiaciuti e pensieri che rispuntano: eccole le donne vere, quelle che non si spaventano, che apprezzano gli apprezzamenti, che amano il maschio, che lo riconoscono tale.

Un pout pourri di banalità s'annida in queste parole che narrano di un femminile stereotipato, riconoscibile perché alter ego del maschile. Queste parole raccontano di nessuna possibile complicità nelle relazioni, nessuna vera sintonia, solo alterità: un gioco di seduzione (Deneuve ne sa qualcosa) in cui le parti sono ben definite.

Per dirla con una francese doc, la Simone de Beauvoir de 'Le dèuxieme sexe': "non si ammette che la donna possa, come l'uomo, assumersi la responsabilità dei propri desideri: ne è soltanto preda. Ci si rifiuta di pensare che sia, semplicemente, libera" (nell'edizione italiana pubblicata da Il Saggiatore il passo è a pagina 793).

Nel tentativo di dare una spiegazione a quella che definiscono 'caccia alle streghe' e che riguarda il Meetoo mondiale (scaturito dal j'accuse lanciato dal mondo delle attrici contro uomini di potere che, dalla loro posizione, hanno costretto e minacciato e molestato) le firmatarie diventano le prime accusatrici delle altre: le altre importunate (ma davvero stiamo parlando d'importunio?), molestate, insultate, violentate.

E lo fanno in nome di una presunta libertà sessuale che stride fortemente con il messaggio dell'intero testo: che cosa ha a che fare con la libertà l'entrare nello spazio di un'altra con insistenza, con molestie, con violenza? Che cosa c'è di gradevole nell'essere assillate, insistentemente guardate, finemente perseguitate?

La lettera firmata da Catherine e dalle altre parla di libertà sessuale, ma lo fa a partire da una libertà maschile. Dove sta lo spazio di libertà delle donne? Arriva fino a un certo punto? Deve fermarsi per fare posto a un'altra libertà?

La libertà sessuale è agita da donne e uomini laddove accade in uno stesso spazio, con regole condivise (dovute appunto alla presenza dell'altro) con codici di coppia paritari, in cui nessuno ha il potere di prevaricazione sull'altro.

Il pensiero delle femmes (le cento femmes) firmatarie stupisce ancora di più perché esce all'indomani delle parole di Oprah Winfrey, un'americana indomita (donna di grande potere, afro-americana) e del suo grido: 'il tempo degli uomini brutali è finito'.

E allora non importa essere francesi o americane, ma essere o no nel proprio tempo: e le francesi hanno firmato un manifesto retrò, fino ad accusare le altre di 'un certo femminismo intriso di sessuofobia e di odiare gli uomini".

A partire dalle altre da sè, le cento donne francesi definiscono uno spazio di libertà maschile: contraddittoria la lettera della Deneuve e fa rizzare i capelli alle femministe, a tutte quelle che hanno lottato e lottano per diritti e spazi di libertà, che hanno rivendicato e rivendicano, che hanno una storia di passione femminista e non uno sprazzo da colonna di giornale.

In conclusione un'altra interpretazione della realtà è possibile: chi denuncia, chi urla il suo disprezzo, chi non sta zitta, ama profondamente gli uomini, quelli che si pongono attori dello spazio di libertà, quelli che agiscono la loro mascolinità con passione e rispetto, quelli che amano la libertà delle donne.