La violenza sulle donne dopo i fatti di Macerata

Quanta violenza e quanta violenza maschile. Dopo il femminicidio di Macerata, i tentati omicidi dei giorni seguenti (architetatti da una mente che ha deciso che la giustizia fai da te vale la pena), un femminicidio a Milano. Il presunto colpevole un tramviere. “E ora tutti a sparare ai tramvieri”. Ecco la frase che ricorre e che sposta completamente il focus dal dove siamo, dal dove siamo arrivati.

Anche l'uccisione di Macerata è femminicidio ed storia di razzismo e di sessismo: sul corpo delle donne, sempre, si consuma l'idea di possesso. Corpo da possedere, corpo da vendicare, corpo da sfregiare. Siamo a un punto di non ritorno: a un odio insensato nei confronti delle donne. Ogni giorno da tanti anni. Una tremenda violenza che giunge al femminicidio ma che è preceduta da botte, pedinamenti, violenze psicologiche, insulti. Vite prima annichilite e poi, molto spesso, annientate. In una sorta di soporifera accettazione collettiva: un’assuefazione che ora si ammorbidisce ancora di più nell’idea che sui carnefici ci si può anche accanire e farne un falò.

Il focus si sposta: sul colore della pelle, su un razzismo dilagante e molto poco edificante per un paese di emigrati, si sposta sempre e comunque sui carnefici. Le vittime, le giovani donne uccise, violentate, massacrate rimangono sullo sfondo di una psicosi collettiva che è portata a guardare altrove.

Anche quello di Macerata è un femminicidio: un uomo uccide una donna e si accanisce sul suo cadavere (a proposito di tipi fisici basterebbe aver letto un giallo nordico per sapere che cosa i bianchissimi svedesi sono in grado di fare a una donna, ed è solo un esempio).

Poi esce la storia: escono quei brandelli di ore compresi fra l’uscita dalla comunità e la morte. E compare un altro uomo: uno che va con una ragazzina, sola e senza documenti, che la porta a casa della sorella, 50 euro, e poi l’accompagna in stazione. Uomo che deprecabili articoli di stampa descrivono come pentito, disperato, e affranto: così santamente composto da descriverne i piedi coperti solo da sandali francescani. Quanta violenza in questo ritratto: nella realtà un maiale che utilizza quei 50 euro per avere una giovane donna e che nemmeno informa la Polizia, ma è beccato dalle telecamere.

Quindi la frase non dovrebbe essere “E ora tutti a sparare ai tramvieri” ma “che cosa ci sta accadendo se giovani donne possono correre tali pericoli?”. Incontrare quotidianamente aguzzini, violentatori (spesso nelle mura domestiche) in mezzo all’indifferenza generale?

Quanta violenza maschile. Quanta strada c’è ancora da fare.