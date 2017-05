La Quara, quarta edizione per il premio letterario “made in Borgotaro”

Il premio letterario “La Quara”, per autori di short stories, è giunto alla quarta edizione. Nato da un'idea di Massimo Beccarelli, insegnante e blogger, e organizzato da Biblioteca Manara e Comune di Borgo Val di Taro, negli anni il premio ha continuato a crescere e ha raggiunto ormai un rilievo di carattere nazionale.

Confermati gli sponsor storici, Intesa San Paolo e Valtarese Foundation di New York, e i prestigiosi patrocini della Regione Emilia Romagna, della Provincia di Parma e dell’Unione dei Comuni Taro Ceno.

Il bando di concorso, che è stato presentato alcune settimane fa a Borgotaro, è reperibile sul sito del concorso e su quello del Comune di Borgotaro

Il concorso è aperto a tutti, senza limiti di età, e la giuria, composta da scrittori e giornalisti, selezionerà fra i concorrenti 5 finalisti che verranno premiati nel pomeriggio di sabato 26 agosto 2017, in piazza La Quara a Borgo Val di Taro, luogo che dà il nome al Premio.

Il tema scelto per questa nuova edizione, anno 2017, è importante e difficile, “indifferenza”, un argomento che promette di mettere a dura prova la fantasia degli scrittori partecipanti, ma anche di garantire loro l'opportunità di dimostrare appieno le proprie qualità, alla ricerca delle sfaccettature dell'animo umano, delle vicende storiche e dell'attualità.

Un tema che si lega alla presenza di un giurato, in particolare, ovvero Liliana Segre, reduce dell'olocausto italiana, sopravvissuta ai campi di concentramento nazisti e testimone di essi, fondatrice del museo del Binario 21 a Milano, dove la parola “Indifferenza” svetta monumentale all’ingresso.

Una giuria di tutto rispetto, che oltre alla Segre vede la conferma del Presidente di giuria Antonio Ferrari, editorialista del Corriere della Sera, e l’arrivo a Borgotaro del noto scrittore best-seller Marcello Simoni, già vincitore del premio Bancarella, e del giornalista, due volte direttore del Corriere della Sera, Ferruccio De Bortoli.

I dieci racconti che passeranno la prima selezione saranno pubblicati in un’antologia, che sarà già disponibile nella giornata della premiazione e in vendita presso i maggiori store on line in formato digitale.

Il racconto vincitore verrà pubblicato in tempo reale, a pochi minuti dalla proclamazione, sulla pagina culturale del sito del Corriere della Sera.

Un pomeriggio all'insegna della cultura e dei racconti di qualità, dunque, quello del prossimo 26 agosto a Borgotaro. Siete tutti invitati!