Paolo Villaggio fu anche un apprezzato scrittore

La morte di Paolo Villaggio ha suscitato un profondo cordoglio nella società italiana. In queste ore in cui tutti ricordano i suoi film, in particolare la serie fortunata di Fantozzi, che ha segnato il nostro immaginario collettivo, non bisogna dimenticare che Villaggio fu anche scrittore.

Il suo personaggio più famoso, anzi, nasce sui libri e, solo alcuni anni dopo, approda nei cinema. E' del 1971 la pubblicazione di “Fantozzi”, edito da Rizzoli, che raccoglie i racconti via via pubblicati sulla rivista L'Europeo, dove già sono delineati tutti, o quasi, i compagni d'avventura del nostro ragioniere: la signorina Silvani, la moglie Pina e la figlia Mariangela, il geometra Calboni e i vari Megadirettori.

Manca solo il ragionier Filini, che comparirà alcuni libri dopo. Il libro sarà un vero best-seller, con oltre un milione di copie vendute e verrà tradotto in molte lingue, in particolare in Unione Sovietica, dove Villaggio riceverà, anni dopo, anche il prestigioso “premio Gogol” come miglior opera umoristica. Seguirà, nel 1974, “Il secondo tragico libro di Fantozzi”.

L'importanza di questi libri, che ne fanno uno dei maggiori scrittori comici del passato '900, va senza dubbio riscoperta. Notevole è la capacità descrittiva dell'autore che, usando termini semplici e diretti, stigmatizza le caratteristiche fisiche dei personaggi.

La descrizione della Signorina Silvani, che si trova all'inizio del volume, è emblematica: “a Fantozzi, la signorina Silvani, che lavorava su in contabilità, piaceva abbastanza. Non era certo una bellezza, anzi a voler essere un po' severi era un 'mostrino' di gamba corta all'italiana, denti da coniglietto e capelli tinti, ma certo più viva di sua moglie signora Pina”.

Allo stesso tempo va riconosciuta a Villaggio la capacità, questa veramente straordinaria, di interpretare la lingua italiana e di alterarla a suo piacimento, creando neologismi e tormentoni.

Solo nel 1975 Villaggio e il suo famoso ragioniere approderanno al Cinema diretti da Luciano Salce, conservando quella capacità di giocare con la lingua italiana che ci ha regalato decine di espressioni e frasi ormai entrate nel parlare comune, come “la nuvoletta dell'impiegato”, “l'ufficio sinistri”, “il caro inferiore” e tante altre ancora.

Ma questa è un'altra storia.