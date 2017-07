Paolo Cognetti vince il 71° Premio Strega

E' Paolo Cognetti, con il suo “Le otto montagne”, il vincitore della 71^ edizione del Premio Strega.

Una vittoria netta, frutto di 208 voti, che non è mai stata in dubbio, fin dall'inizio dello scrutinio.

Seconda Teresa Ciabatti e il suo libro “La più amata” che ha raccolto “solo” 119 preferenze, ed è stata l'unica che sembrava, a un certo punto, in grado di competere con Cognetti.

Al terzo posto si è classificata Wanda Marasco e poi, a seguire, Matteo Nucci e Alberto Rollo. La serata finale si è svolta presso il Ninfeo di Villa Giulia, a Roma.

Dopo il tradizionale brindisi con il liquore Strega, l'autore ha dedicato la vittoria alla montagna e ai suoi amici montanari. Al centro del romanzo c'è, infatti, proprio la montagna, in tutta la sua bellezza talvolta dura e selvaggia, ma capace di lasciare un segno indelebile in chi la conosce e la ama.

Una vittoria su più fronti, quella dello scrittore milanese, che si era imposto anche nello Strega giovani e nello Strega Off, una novità di quest'anno, che si è svolto contemporaneamente presso il giardino di Monk, area verde della Capitale, in una serata aperta a tutti. Il libro di Cognetti è in via di traduzione in 30 paesi, ed è destinato a diventare rapidamente un best-seller.