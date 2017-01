Schiappe a chi?

Nel leggere la statistica e il conseguente articolo dell’amico e collega Christian Stocchi (sulla nostra Gazzetta cartacea del 24 gennaio, a pagina 31), mi sono chiesto: “Se i ragazzi leggono tanti libri, il merito di chi è?”. Me lo chiedo perché siamo sempre lì, io per primo, a puntare il dito sui giovani che non leggono e su noi adulti che non siamo capaci di crescerli. Invece questa statistica mi fa scalare la marcia, accostare, tirare il freno a mano e riflettere nella piazzola di sosta.

Vuoi vedere che a forza di insistere, di battere il chiodo, i risultati arrivano?

Genitori più attenti ai figli, insegnanti che amano il loro lavoro e i loro studenti, programmi scolastici più moderni e vicini ai ragazzi, associazioni extrascolastiche capaci di intercettare le necessità dei giovani. Un mix di tutto questo mi fa tirare un sospiro di sollievo ed esclamare: andiamo avanti così.

Ecco, appunto, allora è meglio che riparta, perché una famiglia è una roba impegnativa. Chissà se stasera troverò la forza di leggere.