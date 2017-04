Poveri noi

Quando si vedono documenti protocollati come quello nella foto qui sopra, si tende a collegarli istintivamente a leggi e leggine, burocrazia, atti notarili, archivi, tempo. Roba noiosa. In questo caso, però, si tratta di un foglio particolare. E’ firmato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha accolto un importante ricorso straordinario della associazione "Avvocato di strada", la cui sintesi è: non si multa chi chiede l’elemosina.

Dopo aver letto la notizia, la mia mente è andata al suonatore di strada Jon Nani. Non solo per le multe che ha preso a Parma a causa della sua fisarmonica, ma soprattutto per quei sorrisi che mi fa quando gli passo davanti, sia che io gli lasci qualcosa, sia che non gli lasci niente. Ho fatto due chiacchiere con lui tempo fa, non posso dire che ci conosciamo. Eppure considero più amico lui di quelli che ho su Facebook e Twitter.

Per tornare alla storia iniziale e dal lieto fine, non si può quindi multare chi chiede l’elemosina, se non dà fastidio. L’ordinanza era stata firmata dal sindaco di una piccola cittadina in provincia di Bologna e prevedeva una multa e il sequestro dei “mezzi utilizzati”, colpendo una persona – in questo caso una donna - che aveva come unica fonte di sostentamento il nostro passaggio davanti a lei e la nostra generosità. E’ bene ricordare che la legge italiana prevede sanzioni contro chi importuna la gente con comportamenti insistenti o addirittura violenti. L’unica colpa di chi invece chiede l’elemosina, seduto, in silenzio e spesso con gli occhi abbassati, è quella di essere povero.

Mi auguro che questo annullamento ponga freno a eccessi di zelo, sia da parte di chi ha il dovere di mantenere la sicurezza, sia di chi telefona al centralino di un Comune perché a suonare “Libertango” non è Astor Piazzolla.