Quanto sono insopportabili i bambini che si interrogano sul mondo e che esigono una risposta pronta. C’è il computer, hai il tuo cellulare, guarda lì che fai prima. Io c’ho da fare, c’ho.

Nel frattempo mi arrivano sulla scrivania due libri della Bompiani, freschissimi di stampa. Gli darò un’occhiata. Si intitolano “Papà Gugol” e “Miti bambini”, rispettivamente firmati da Paolo Di Paolo e da Giuseppe Caliceti. Entrambi gli autori sono abituati a rivolgersi ai ragazzi, hanno alle spalle già diverse pubblicazioni e qualche premio importante. La lettura si fa interessante. Questa volta si sono chiesti, con piacevole stile letterario, ironico, guizzante, molto profondo, come e cosa rispondere ai figli che fanno domande.

Tra le pagine di “Papà Gugol” vivono Emilia e Carl. La prima è molto tecnologica, abituata a navigare su Internet; il secondo, per sapere come stanno le cose ha solo le parole sui libri. Vicini di casa, ma lontani (all'apparenza) nello stile di vita. Si alleeranno per confonderci un po’.

Del secondo libro mi sono segnato una domanda: vi siete mai chiesti dove vanno le ombre di notte? Chi sta leggendo questo pezzo è quasi certamente un adulto. Anzi, di sicuro. Provi allora a rispondere alla domanda come se gli fosse appena stata posta dal figlio. Questa e altre le troviamo in “Miti bambini”. Lo scrittore Caliceti ha una figlia che si chiama Gioia Sofia, protagonista del suo nuovo lavoro. In 171 pagine ha provato a risponderle su tutto. In realtà l'autore insegna a noi lettori adulti a provare, a metterci in gioco. Partendo dal fatto che le storie sono sempre storie e non bisogna dimenticarlo. Alcune sembrano vere, grazie a un pizzico di fantasia; altre sembrano inventate, invece c’è qualcosa di vero.

Ora però devo spegnere il pc, perché qualcosa ho imparato da questi libri: le mie figlie mi hanno chiesto perché bisogna imparare a memoria le poesie e non so cosa rispondere. Mi aiutate?

cesare.pastarini@gazzettadiparma.it