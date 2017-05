Partiamo dalla fine: 18 giugno. Segnatevi questa data, perché sarà l’ultimo giorno di apertura della mostra dedicata a Keith Haring, in corso a Milano, Palazzo Reale. 110 opere, alcune enormi, alcune molto forti e mai esposte in Italia.

Mi sono avvicinato per la prima volta all'arte di Haring molti anni fa, grazie a una t-shirt che riportava stampata una sua opera: un cane bicefalo. L’ho finalmente ritrovata in originale esposta a Palazzo Reale. Ciò che mi preme qui sottolineare è la necessità che anche i più giovani, anche i bambini, visitino la mostra e non ci arrivino tardi come è successo a me.

Mi spiego. La rassegna, studiata bene, ruota attorno alla lettura retrospettiva del lavoro, infinito, di Haring, fin dalla sua infanzia. Erano gli anni Sessanta, già da piccolo il linguaggio artistico di Keith era libero e seguiva emozioni non comuni ai suoi coetanei. Da ragazzo realizzava storie disegnate con la tecnica del cartoons. Un mondo, quello dell’infanzia e della gioventù, che ha sempre attratto l’artista americano, tanto che anche da adulto adorava i bambini. Li dipingeva e dipingeva per loro, perché – sosteneva - “i bambini non hanno finzioni”. In molti dipinti eseguiti in metropolitana, sui muri e sui vagoni, anziché firmarsi “Keith Haring”, come fece più avanti, scelse proprio un bambino come tag, come firma.

Nelle sale non mancano immagini forti, per non nascondere ciò che c’è di negativo nell’uomo: homo homini lupus. Proprio e anche per questo portiamo allora i nostri figli a Milano a vedere la mostra, adatta ad avvicinarli all’arte, alla totale apertura verso il mondo, alla libertà nel suo senso più alto ed esteso. Alla profondità di pensiero di Haring.

Il suo sguardo e il linguaggio colorato sono universali, rompono le convenzioni, le opere riprendono un arco temporale che va dalla Colonna Traiana a Andy Warhol.

Haring è stato certamente uno dei più importanti autori della seconda metà del Novecento, un artista impegnato socialmente su temi che lui stesso ha vissuto con un fuoco interiore ed eruttato per mezzo del pennello: Aids (che lo portò a morire a 31 anni), droga, razzismo, nucleare, minoranze, poteri forti. La mostra a Palazzo Reale mette in luce la sua estrema ricerca nell’io e nell’altro, esempio per affrontare la vita da prospettive diverse.

