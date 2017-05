Sogni non infranti

La mamma scuote la testa sconsolata. Uno sguardo al figlio e uno all’auto parcheggiata lungo il viale, al finestrino che non c’è più. Vetri sul marciapiede e soprattutto sul sedile. Mi allunga il braccio del bambino: “Me lo tiene per favore?”. La domanda contiene già la risposta, volentieri gli prendo la mano. Resta senza parole lei, e io non ne ho per consolarla. Alla mamma scende qualche lacrima, appoggia la testa all’ippocastano, che sembra lì anche per sostenere le nostre fragilità.

Lo prendo in braccio, avrà più o meno quattro anni. Ed è lui a prendere l’iniziativa, a iniziare la conversazione: “Io sono Giovanni. Perché la mamma piange?”. Mai lasciare inevase le domande dei bambini, mi viene “perché anche gli adulti piangono ogni tanto, è un po’ come se qualcuno ti avesse rotto un gioco per farti un dispetto: ci si resta un po’ male”.

“Non deve piangere, ha me. Io con la colla aggiusto tutto!”.

Credo che chiamerò Giovanni per qualche riparazione, anche per quelle in cui non necessita la colla. Non basta un vetro rotto per infrangere i sogni di un bambino.

