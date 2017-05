Insegnanti coraggiosi

Spesso sentiamo genitori fuori dalle scuole lamentarsi di quel professore o di quella maestra. Polemiche da caffè delle 8. “Mio figlio non meritava un voto così basso”, “mia figlia dice che quella prof…”, salvo poi scoprire che la verità sta quasi sempre nel mezzo. Il dialogo insegnanti-genitori (e viceversa) non è dei più facili da gestire. Un preside ha quindi deciso di fare un esperimento: far compilare un questionario sulla qualità dell’offerta formativa dei singoli insegnanti per integrare il punto di vista di mamme e papà e degli studenti, nei processi di autoanalisi e miglioramento che la scuola compie comunque normalmente. Tra le regole fissate dal dirigente c’è quella di sottoporre il questionario solo alle famiglie della scuola primaria e solo agli alunni della secondaria; sarà limitato il numero di classi coinvolte, soprattutto per i docenti che ne hanno molte, così come sarà limitato il numero dei docenti sperimentatori, una ventina e tutti volontari, per avere una feedback gestibile. Le risposte resteranno nel completo anonimato e non sarà possibile rintracciare gli autori. In seguito gli insegnanti e il preside discuteranno dei risultati senza renderli pubblici, evitando così classifiche e confronti. E’ un modo per infrangere un tabù, per giocare a carte scoperte.

E per proseguire il dialogo genitori-scuola sarebbe utile un dibattito pubblico sia per superare il consiglio di istituto - che si riunisce cinque volte l'anno – e le rare assemblee di classe, sia per tentare di far emergere proprio quelle criticità che escono troppo spesso e solo da quelle tazzine: non sempre così amare, per la verità.

cesare.pastarini@gazzettadiparma.it