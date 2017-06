Ruote quadrate! Eureka!

La seconda prova dell'esame di maturità mi ha fatto tornare bambino. Nei primi anni Settanta la "Arnoldo Mondadori Editore" stampava diversi Manuali. Il più diffuso era certamente quello delle Giovani Marmotte (che diventò una vera e propria collana), ma c'erano anche il Manuale del Gran Mogol, il Manuale di Paperinik, il Manuale di Nonna Papera (che torte!) e diversi altri. Io avevo il Manuale di Archimede, oltre a quello di Qui Quo Qua in versione esploratori. Credo di averlo sfogliato decine di volte. Mi appassionava scoprire le invenzioni di questo dinoccolato pennuto. Assurde agli occhi dei genitori, tutto sommato non così folli agli occhi di un bambino. Per esempio la bicicletta con le ruote quadrate. Sì, proprio quella apparsa alla maturità 2017, più di quarant'anni dopo l'edizione del mio Manuale ('73). Archimede Pitagorico l'aveva inventata per salire le scale. Fa ridere? Bene. Allora vi chiedo: a voi cosa piacerebbe inventare per far sorridere?

cesare.pastarini@gazzettadiparma.it