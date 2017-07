«Ancor prima che ai dotti, ricorrere ai saggi; e ancor prima che agli studiosi, ai poeti». Nella vicenda che sto per raccontare, di poesia ce n’è tanta. Si tratta di fare come sosteneva Paul Eluard: chinarsi a coglierla.

C’è un bambino di dieci mesi gravemente malato, irrimediabilmente malato e proprio per questo non può ricevere cure. Si chiama Charlie, sopravvive in un ospedale di Londra, lo conoscete probabilmente meglio di me.

Per la Medicina lo stato vegetativo di Charlie non può essere infinito: per questo la Corte di Strasburgo ha battuto simbolicamente il martello tre volte e ora i medici inglesi sono pronti a staccargli la spina. I suoi genitori sono contrari, costretti ad affrontare una volontà giuridica che non lascia loro scampo. Mamma e papà non hanno martelletti da battere, possono solo chiudere le mani e battere i pugni sul tavolo. Allora viene in mente un po’ Antigone, dove c’è una colpa che viene sanzionata da una legge. Qui non ci sono colpe vere e proprie, ma potrebbero essercene qualsiasi sia la decisione finale. Il conflitto tra le ragioni della polis e quelle della coscienza. C’è una Ragione? E se c’è, da che parte sta? Oppure: tu hai ragione, ma io non ho torto. Argomenti pesantissimi e solidi, da una parte e dall’altra, e che però si trovano su paralleli diversi, inconciliabili, senza possibilità di dialogo. Decidere con chi stare: con Antigone o con Creonte? Il vero problema è che entrambi restano della loro opinione, ma qui c’è di mezzo lui. C’è di mezzo Charlie. E finché qualcuno non tenterà di salire al parallelo superiore o qualcuno di scendere, la mancanza di quel dialogo rallenterà il nostro processo evolutivo. Antigone se lo chiede: come risolvere la battaglia?

Mentre si muovono i Grandi della terra (il Papa, Trump), pure nelle nostre case si discute o si dovrebbe farlo. Ad esempio come raccontare ai nostri figli la disperazione di quei genitori, far capire loro che c’è un bambino piccolissimo che vive attaccato a delle macchine (non è l’unico, ma Charlie è anche diventato un caso mediatico, suo malgrado) e che da una parte c’è un gruppo di persone che crede sia meglio che Charlie smetta di respirare e di soffrire, dall’altra una mamma e un papà.

Una mamma e un papà pure loro imprigionati e con l’estremo bisogno di sentirsi liberi.

Come si fa a parlare di biotecnologie, di etica, di genetica e di filosofia ai nostri ragazzi mentre si mangia un piatto di pasta? Chi scrive si sente impotente, ma sente la necessità di non lasciare ad altri questo compito, tentando proprio di raccogliere la poesia perduta del mondo e di lasciarla nelle mani dei giovani.

cesare.pastarini@gazzettadiparma.it