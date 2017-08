Il prezzo delle arance meccaniche

Londra, anni Settanta. Alex, Pete, Dim e Georgie si divertono a commettere atti criminali sulle persone. Picchiano un barbone, partecipano a risse, entrano in casa di uno scrittore, lo rapinano, stuprano la moglie. I Drughi, così si fanno chiamare, non hanno pietà per nessuno. Ma questa è la trama di “Arancia Meccanica”, film di Stanley Kubrick (magnifico, come tutti i film di Kubrick, permettermi questa divagazione cinematografica), riadattamento dal romanzo di Anthony Burgess “A Clockwork Orange”. Solo in parte frutto della fantasia: lo scrittore e in particolare la sua compagna subirono davvero un episodio di violenza.

Ora, e non solo ora, la rappresentazione è di nuovo collassata e messa in atto nel reale. A Sondrio un ragazzo di 22 anni e una sua amica di 15 hanno sequestrato e torturato un loro conoscente di 18. Minacce verbali (“se parli ti ammazziamo”, “questo coltello te lo infilo nel cuore”) e percosse (bruciature di sigaretta, bastonate). Poche ore dopo, a Rimini una donna è stata stuprata da un branco simile ai Drughi, mentre il compagno derubato e picchiato. Poi hanno violentato una trans.

Sia nel primo caso sia nel secondo, l’uso di alcol e droghe hanno contribuito ad alimentare una violenza che già covava.

Si diceva che non è la prima volta che raccontiamo episodi tanto grotteschi quanto tragici che devastano le vittime. Storie che continuano a far parte delle cronache e che corrono il rischio di essere emulate da giovani alienati. E’ successo in Italia, è successo all’estero a nostri connazionali (penso a Niccolò Ciatti, pestato a morte in Spagna). Succede ovunque e può succedere a chiunque. Giovani in balia di una società che non sempre li sa, o li vuole, ascoltare e che non sempre offre loro modelli esemplari. “Quando un uomo non può scegliere, cessa di essere un uomo”, diceva lo stesso Burgess. C'è molto da lavorare. Tuttavia oggi preferisco fare mio ciò che scrisse Thomas Hobbes, che nel suo “Leviatano” (1651) sosteneva come la deliberata alterazione psicofisica tutto dev’essere tranne che un’attenuante.

C’è già chi invoca la castrazione chimica, chiedendo di introdurla nel Codice Penale italiano. Io non credo alla vendetta, ma a una giustizia giusta sì. Penso ad esempio che sia sbagliata la decisione del gip di Reggio Emilia, che a metà agosto ha rimesso in libertà un pedofilo che aveva abusato di un disabile 13enne, per aver dimostrato "uno straordinario senso di autodisciplina”. Non credo alla vendetta anche per non fomentare giustizie in solitaria e perché è nostro dovere incanalare le energie in una direzione, pedagogica, precisa.

L’aggressività è un istinto naturale, non dobbiamo però permettere che si trasformi in virtù, varcando i confini dell’umanità.

