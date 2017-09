Annon aim otasops oh

Avete presente quelle vecchie scatole di latta piene di bottoni? Modernariato fuori, un mondo di colori dentro. Bottoni piatti, bottoni bombati, bottoni colorati, bottoni in pelle, bottoni a due fori, bottoni a quattro fori, bottoni in madreperla, bottoni in plastica, in ottone. Maracas casalinghe. Cercate una nonna e troverete una scatola così. Oppure, cercate una scatola così e lì vicino ci sarà una nonna. La nonna di Tito Pioli “è” quella scatola: elegante fuori, piena di vita dentro. Ed è così che ha cresciuto suo nipote, posando i bottoni per terra come coriandoli su una strada grigia, scivolosa e per di più in salita. La saggezza di una super-nonna a disposizione di un nipote che è pure uno scrittore al contrario, come sua nonna e come il titolo qui sopra e che ora ha appena pubblicato un volume dedicandolo proprio a lei. Si intitola “Ho sposato mia nonna”, 208 pagine di inni d’amore e sassolini levati dalle scarpe. Certo, bisogna prendergli le misure a uno come Tito Pioli: ad esempio, mentre scrivo sono a molti chilometri da lui, eppure siamo vicini.

A proposito di distanze, sembra sempre che il Tito viva in un altro pianeta, che guardi la Terra con un cannocchiale potentissimo che gli permette di vedere particolari minuscoli a noi sconosciuti. Manco fosse uno scienziato alle prese con microscopio e vetrini. Storie all’apparenza minuscole, perché le vogliamo vedere minuscole, e allora lui ce le mette in Cinemascope, lasciandoci nudi e imbarazzati nella drammaticità della vita raccontata con ironia. Sarà anche per quello che questa sua scrittura cinematografica, teatrale e perfino musicale è apprezzata dall’attore Fabrizio Gifuni.

Avevamo già letto il suo precedente “Alfabeto mondo”, segnalato al Premio Calvino, non poteva che essere ancora più forte il pugno dato da questo secondo romanzo ricco di amici, nemici, amarcord e di episodi vissuti in prima persona (da solo e assieme alla nonna, ovviamente).

Ma se la scatola di bottoni si rovesciasse tutta in una volta, chi li raccoglierebbe? E quando la nonna di Tito e tutte le nostre nonne non ci saranno più, chi segnerà la strada? Non avremo più alibi e la Storia non è palindroma: avremo la conoscenza, si tratterà “solo” di non far sparire la volontà.

