Un nuovo punto di prospettiva

Mentre firma una copia del suo ultimo libro, scrive: “Con coraggio, Daniele Novara”.

Pedagogista tra i più noti e preparati d’Italia (fondatore, tra le altre attività, del Centro psicopedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti), Novara è stato ospite a Palazzo del Governatore nell’ambito di “Altri racconti”, rassegna letteraria organizzata dall’assessorato alla Cultura e dalle Biblioteche del Comune di Parma. Lui per primo, Daniele Novara, è certamente un uomo coraggioso: da tempo sfida quelle regole educative assorbite lentamente nel nostro vivere quotidiano, direttive decise da chi preferisce somministrare psicofarmaci a bambini e ragazzi piuttosto che comprendere la fonte di disturbi come l’autismo, la dislessia, l’attenzione, la discalculia. “L’educazione è stata colonizzata dalla neuropsichiatria”, ribadisce a gran voce. E così aumentano le certificazioni per bambini con disabilità e gli screening nelle scuole come una volta si faceva per le tonsille. E’ convinto che il modo più efficace per affrontare le problematiche sia quello di sfruttare la potenzialità dell’educazione, a casa e a scuola. Stimolando e favorendo l’apprendimento… “ma ce ne siamo dimenticati”.

Mentre parla sembra Alessandro Haber: ha un ritmo sincopato, jazz, va per sottrazione di parole piuttosto che per addizione, ma proprio questo suo modo di relazionare aiuta la comprensione del suo pensiero. Oltre che a voce, ne dà conto per iscritto nel saggio “Non è colpa dei bambini”, che nel sopratitolo chiarisce: “Perché la scuola sta rinunciando a educare i nostri figli e come dobbiamo rimediare. Subito” edito da Bur Rizzoli. Notare: non c’è punto interrogativo dopo “rimediare”. Lui sa il perché e nel libro snocciola e smonta tutti i teoremi con cui tanti di noi sono abituati a convivere: il tempo per crescere, l’infanzia diagnosticata (infanzia... diagnosticata), i bambini stranieri, le giuste distanze tra genitori e figli, lo stress da weekend, la cura dell’educazione e perfino i costi, in progressivo e sensibile aumento, che il nostro Stato sostiene.

E sintetizza la sua filosofia con una poesia del sociologo Danilo Dolci (scomparso vent’anni fa, il 30 dicembre ’97) e che facciamo anche nostra:

Puoi, in un giorno / scoprire un nuovo punto di prospettiva; / puoi scoprire, cercando, quanto non hai appreso in una vita: / dentro di te, o in quanto pare fuori - / non arrivi soltanto alla tua pelle. / Un giorno: / può essere un granello / di sabbia nella spiaggia, o nel deserto, / può essere Hiroshima / o il giorno in cui tu nasci. ("Poema umano", 1974).

