Lasciati andare, commedia

di Lisa Oppici

Sul lettino si susseguono persone diverse che raccontano. Dietro di loro, annoiato, sta Elia Venezia, psicanalista, che ascolta affondato nella poltrona, tra un pasticcino e un gianduiotto, grasso e indifferente, svogliato.

È un tran tran sempre uguale, e molto chiuso, il suo: senza sussulti. Esattamente come il rapporto con l’ex moglie: che vive nell’appartamento di fianco al suo («abbiamo diviso l’appartamento in due»), gli fa il bucato e gli batte dolcemente le dita sul muro (come a dire «notte») prima di addormentarsi ma è, appunto, ex. Almeno formalmente: perché in fondo si amano ancora, basterebbe che uno dei due facesse un passo.

Tutto «regolare», insomma: tutto sempre molto uguale, e immobile, finché nella vita di Elia non irrompe una specie di terremoto, una personal trainer spagnola che è il suo esatto contrario, e che lo travolge con il suo caos e il suo «disordine» insegnandogli, di fatto, a lasciarsi andare. Non è un caso che Francesco Amato abbia affidato il ruolo di Elia Venezia a Toni Servillo, sul quale l’invito del titolo è per certi versi «al quadrato»: perché è un gioco quasi metacinematografico non solo su questo personaggio ma anche sui personaggi abituali dell’attore. Che anche qui è distaccato, compassato, svogliato, metodico e indifferente, come molti dei suoi alter ego, avaro economicamente (ha il braccino corto) ma anche e soprattutto «dentro»: finché, appunto, non si libera.

Ed è piacevole vederlo trasformarsi in altro: non solo perdere chili nel corso del film ma anche, appunto, lasciarsi andare, in un percorso che l’attore asseconda e che gli fa attraversare sfumature comiche diverse, fino al finale quasi slapstick.

Accanto a lui la spumeggiante trainer spagnola interpretata da Veronica Echegui, vagamente in odor di stereotipo, una Carla Signoris perfetta nel ruolo della moglie e Luca Marinelli ancora coatto.

Tutto giocato sull’incontro-scontro fra le diversità e sul percorso di «liberazione» e di apertura di Elia, il film di Amato strizza l’occhio da un lato alla commedia americana - con tratti appunto anche slapstick – e dall’altro alla comicità europea, francese e spagnola in primis, passando per la farsa nostrana quasi alla Totò (i gioielli da ritrovare con l’aiuto dell’ipnosi…). Ne esce un lavoro divertente e ben congegnato, anche se innegabilmente qua e là prevedibile, che ha il grande merito di mostrarci che in Italia si può fare la commedia anche al di là delle storie giovanilistiche o generazionali, al di fuori dei filoni strabattuti e ultrafotocopiati. Servillo che ride, come la Garbo, e fa ridere, è memorabile. Peccato per qualche lungaggine di troppo nella parte centrale, dove la storia s’incarta un poco su se stessa, ma nel complesso si ci diverte.