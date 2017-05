Song to song - Il «respiro» delle cose

di Michele Zanlari

Nel respiro. Una risposta per la ricerca di purezza che attraversa il cinema di Terrence Malick e che in “Song to Song” trova un nuovo tipo di domanda: dove ci conduce, al di là della solitudine, l’affrancamento umano dalla natura? Nel respiro delle cose, in un calcio assestato alla polvere, nella GoPro spezzettata e nel basculante procedere dei corpi senza una meta morale. Nella società dello spettacolo che mai, per un solo momento, è presentata come una scelta plausibile (eppure è l’unica che c’è). In continuità con “To the Wonder” e “Knight of Cups” questa nuova versione di Malick da un film all’anno - dopo i venti che separarono “I giorni del cielo” da “La sottile linea rossa” - lascia l’impressione di un percorso unico, spezzettato, coerente e in qualche modo schiacciato dall’impianto estetico. Se ancora una volta una trama vera e propria non c’è (un abbozzo di triangolo amoroso, qualcosa sul mondo della musica), “Song to Song” si dimostra più di rottura sul piano linguistico. È come se ci trovassimo davanti ad un flusso d’immagini preparatorie, più che ad un film completo. Un groviglio in cui uno stesso dialogo può attraversare location e personaggi differenti, mentre le inquadrature vengono dirette solo in parte, trascurando ad esempio quello che accade sullo sfondo. È un’opera in lotta con la sua stessa veste digitale ad alta definizione, che tiene distante lo spettatore con la mancata coincidenza di dialogo e immagine, che può stancarti con il suo ritmo volteggiante senza un perno. Il cinema di Malick, del resto, si muove proprio lungo il monologo del pensiero. Ancora una volta il respiro, trattenuto come un abbraccio a qualcosa di troppo grande e indefinito.