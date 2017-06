Baywatch, un tuffo nel disimpegno

Metti che negli anni Novanta hai intravisto qualche immagine della serie sui bagnini più finti d’America. E l’hai sempre considerata un sottoprodotto della tv commerciale, un’eterna corsa al rallentatore di fusti e bambole plastificati, lungo infinite spiagge californiane. Ok, il genere camp, ok la mitizzazione a capogenere e Pamela Anderson e tutto il resto. Però più del trailer era difficile seguire. Poi, come per tutto, ecco la riabilitazione, l’effetto nostalgia che tutto perdona… ed è subito film.

Con Dwayne «The Rock» Johnson al posto di David Hasselhoff e la modella di Sports Illustrated Kelly Rohrbach nel ruolo di Pamela Anderson, il film introduce anche Zac Efron come giovane eroe in cerca di redenzione. Il tutto è assolutamente fumettistico, dal team di bagnini con vocazione da tutori della giustizia, alle gesta da famiglia di supereroi (tutti per uno, ecc…), ma questa natura è allegramente dichiarata fin dai titoli di testa.

Tra battute piuttosto acute sull’imperante sexually correct e gag da commedia adolescenziale (gli attributi incastrati nella sdraio, l’esame dei genitali di un cadavere) il clima è programmaticamente autoironico. La serie fingeva di essere «seria» ed era in realtà una lunga sbirciata di muscoli e trofismi mammari. Qui il tuffo nel disimpegno è esibito e ci si ride su, con la benedizione dei vecchi protagonisti in due inevitabili camei. E una certa brillantezza di scrittura che salva dal trash senza speranza.