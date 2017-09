Valerian - Besson delude, il suo film e' solo un fumettone

Luc Besson sa come iniziare un film di fantascienza (una saga?). Con «Space Oddity» sulle immagini di una stazione orbitale, gli spezzoni d’epoca delle missioni Apollo, un gioco sulle razze aliene che non sfigurerebbe in Douglas Adams e quell’inquietudine leggera da umanità minacciata. Resti a bocca aperta, anche per il sospetto delle implicazioni: «Valerian e la città dei mille pianeti» contiene un po’ tutto del genere, senza completarne concretamente nessun aspetto.

Proseguiamo. La seconda sequenza del film più costoso della storia del cinema francese - pericolosamente in bilico dopo il flop al box office americano - mescola una parte di «Avatar», «Star Wars» e «Armageddon».

La terza imposta il sottofondo romantico tra Dave DeHaan e Cara Delevingne, un casting talmente sballato da diventare una delle dissonanze migliori del film. Attorno a loro pochissima trama. Anzi, 140’ di reiterate premesse narrative, che da un certo punto in poi vanno digerite come trama. Non sono qui, però, i problemi di una fantascienza più scherzosa rispetto a «Lucy» o al «Quinto elemento».

Il regista francese lavora bene sui paradossi percettivi nelle sequenze d’azione - un po’ meno bene le animazioni Weta - ma «Valerian» resta una creatura informe, in bilico tra la graphic novel a cui si ispira e la rilettura fatta a suo tempo da Lucas. Besson colleziona cromatismi debordanti, mondi sovrapposti e creature fantastiche in un flusso digitale così pesante da compromettere l’immaginario e restringere il film al target per ragazzi. Un cartoon farsesco in cui persino Rihanna può fare 5’ di lapdance trasformandosi come un blob.

Probabilmente la peggior sequenza del 2017.