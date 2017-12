Bad moms 2 - Sequel deludente

di Lisa Oppici

Il Natale? Uno stress. Figurarsi poi se allo stress se ne aggiunge un altro, e pesantuccio: come una mamma che ti capita in casa tra capo e collo e ti condiziona la vita da mattina a sera. «Bad Moms 2» racconta proprio questo: le tre «bad moms» del primo film (Mila Kunis, Kristen Bell, Kathryn Hahn) alle prese con il Natale e con le rispettive mamme – tutte diversamente «problematiche» – che piombano nella loro tranquilla quotidianità. L’intenzione era quella di fare un film alternativo, irriverente, rispetto al solito film di Natale, buttandola sul demenziale e non risparmiando una comicità spesso sboccata e volgare. L’esito è tutto sommato mediocre, e fa dire che francamente il sequel del già non memorabile «Bad Moms» potevano pure risparmiarcelo. Tra strip maschili, membri enormi ben intuibili sotto gli shorts, battute trite e banalità a go go, da un lato si strombazza che si dissacra e dall’altro non si evita lo zucchero, in un mix poco riuscito e soprattutto poco originale. La sequenza «scult» è quella della razzia al centro commerciale, quella più divertente la depilazione dello stripper. Tra i due trii di attrici (figlie e mamme) meglio senz’altro le mamme, scatenate e fuori dalle righe il giusto.