Wonder - Tratto dal bestseller mondiale di J.R. Palacio

Seguo le stelle di cartone, questo è importante. Davanti a quella costellazione d’infanzia, sulle molle del letto disfatto, non salta un bambino felice ma un astronauta venuto a conoscere il nostro mondo. Sotto la visiera del casco è anche lui un bambino, solo che questo non importa. Conta la sua voce in prima persona, quella limpidezza che rischiara un film proprio nel momento in cui abbraccia il dramma e accarezza il dolore con la dolcezza di un compagno di banco appena entrato in classe. Ci parla: «Fissatemi anche voi, se volete». Una voce che sta per diventare tante altre.

Quanto cinema americano c’è in “Wonder”? Quanto nella storia del bimbo senza volto Auggie - bestseller mondiale di J.R. Palacio - nella mamma sorridente Julia Roberts, nel preside socratico Mandy Patinkin o nel mosaico di psicologia d’infanzia dei compagni di classe? Tanto, tutto. Va detto, però, che qui si parte da una base di scrittura solida e da un regista, Stephen Chbosky, che ha fatto meraviglie con “Noi siamo infinito”. Ha dimostrato da sceneggiatore, sia nel caso di “Ragazzo da parete” che nel recente “La bella e la bestia”, di essere un eccellente adattatore per il grande schermo.

In “Wonder” usa lo spezzettamento del racconto a più voci per restituire l’impressione di una spontaneità istintiva. Funziona molto bene, anche se a livello linguistico prevede la traccia di carrelli e dolly a coprire ogni cesura.

Nella linearità di un film così leggibile la differenza la fanno le pause e le variazioni del contorno.

Il piccolo Auggie deve affrontare il primo giorno di scuola con il timore di non essere accettato a causa di una malattia che l’ha sfigurato; accanto a lui le difficoltà della madre, della sorella maggiore e di vari amici. Qui entra Chbosky, che comprime il soggetto principale ricercando la commozione nelle fragilità circostanti. Il regista americano diversifica e allarga a dismisura un testo freddamente dosato sulla matematica dei sentimenti. Dovrebbe avere uno scheletro retorico, eppure ne vedi soltanto il cuore pulsante, il cervello illuminato da tante piccole scariche.

“Wonder” è un film che appartiene a tutti. Quella che potrebbe rappresentare la più grave falla in un’idea di cinema, diventa la conseguenza spontanea di una storia che si apre e trasforma, che non ti chiede mai di piangere (non ne ha bisogno). Chbosky la porta dove non ci aspettiamo, proprio di fianco alle nostre esperienze personali. Ce la fa sedere accanto. A quel punto può spalancare la porta di un’aula, avvicinarsi alla lavagna e leggere ad alta voce la scritta “Le tue gesta sono i tuoi monumenti”. E anche se sai di essere nel bel mezzo di un film commerciale, puoi finire col crederci sul serio.