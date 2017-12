Natale da chef - Ennesimo cinepanettone

Ok, gli appassionati ci sono e anche il trash ha una sua dignità. Così come la pervicacia di Massimo Boldi nel coltivare lo stesso genere da oltre trent’anni, dopo il «divorzio» dal compagno di cinepanettone Christian De Sica nel 2005. La sensazione però è che qualcosa sia definitivamente cambiato nei gusti del pubblico (e ci mancherebbe) così come nello smalto del capocomico che per anni ha incarnato l’ingenuità e la demenzialità di film che oggi è difficile comprendere, anche come fenomeno di costume.

Lo spunto viene dalla popolarità della cucina stellata cui si ispira un delirante chef. Cacciato dalla moglie del cui ristorante ha distrutto la reputazione, viene ingaggiato per un appalto truffaldino: a sua insaputa deve perdere la gara per il catering del G7, affiancato da un aiuto cuoco senza gusto né odorato, da un sommelier astemio e da una pasticcera che in realtà con le torte ci fa gli spettacoli sexy. Ognuno contribuisce a equivoci e situazioni surreali, fatte apposta per sciorinare un repertorio di battute obbligate come il lesso sulla tavola di Natale (ma meno gustose).

Cristallizzato nella sua forma originaria (fin dal titolo con la parola «Natale»), un filo meno volgare del solito, il film è comunque scisso: le scenette statiche, corredate da tappeto musicale per riempire la mancanza di ritmo e di humour, il cui perno è Boldi stesso (impietoso ogni giudizio) e il resto della «storia», sorretta da qualche piccola trovata e da una parvenza di recitazione. Se Boldi è l’etichetta che dovrebbe vendere il prodotto, il contesto sembra essere evoluto suo malgrado. Insieme alle facce storiche Biagio Izzo ed Enzo Salvi, ci sono Dario Bandiera, le «pupe» Francesca Chillemi e Rocio Munoz Morales, l’eleganza straniata di Milena Vukotic. Sue sono le situazioni in cui si sorride un poco. Ma l’impressione è che un prodotto così valga per il pubblico anziano che lo guarderà in tv. E forse, visti i risultati al botteghino, è questa la sua unica ragione economica.