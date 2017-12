Ferdinand - Messaggio pacifista

C’è un momento preciso in cui questa nuova trasposizione di «La storia del toro Ferdinando» di Munro Leaf, già portata sullo schermo dalla Disney nel 1938, risulta vincente, e fa pendere la bilancia del giudizio sul sì piuttosto che sul no. È quando Ferdinand, di fronte al torero El Primero, si siede sulla sabbia dell’arena e decide di non combattere. Ecco: in quel momento, in cui è concentrato tutto il «messaggio» principale della storia, Ferdinand vince. Questo toro nero enorme, montagna di muscoli e occhi da buono, che sceglie la non violenza, dimostrando che «un altro mondo è possibile» e che la propria strada si può sceglierla, rifiutando i binari prestabiliti, è di fatto il simbolo di un film che del pacifismo fa la sua bandiera.

Ferdinand è infatti un toro molto diverso dagli altri. Ama i fiori e la natura, non gli piacciono i combattimenti e tantomeno la corrida, che peraltro gli ha portato via il papà quand’era ancora piccolo. Così appena può scappa dalla «casa dei tori» che alleva animali per le arene, dalla quale più avanti, quando suo malgrado ci torna, proverà far uscire anche altri amici.

Il tema chiave della storia originaria c’è tutto, ed è il fulcro di un lavoro che proprio qui mantiene la sua attualità anche a ottant’anni di distanza. A questo si affiancano altri temi satellite: dal non giudicare dalle apparenze alla crudeltà della corrida come spettacolo. Ed è appunto questo mix di significati che dà forza a un film per il resto abbastanza piatto ed elementare (la Pixar è lontanissima), pensato per il pubblico dei più piccoli (ma accompagnateli nella visione: ci sono lutti strazianti), indietro nell’animazione rispetto alla concorrenza e molto imperniato su una comicità anche slapstick fin troppo semplice, oltre che su scelte narrative e personaggi di contorno già stravisti (la fuga, l’inseguimento, la capra coach, i porcospini come trio comico…). Il messaggio principale, però, è forte e vince. E regala mezza stelletta in più.