Loveless - Del russo Zvyagintsev

E’ un edificio abbandonato, in rovina, dove piove dentro, un fantasma di cemento che muore un giorno dopo l’altro, lurido e sopravvissuto a chissà quali «guerre», pieno di tracce di vita passata o solamente di passaggio, il presente (così come lo conosciamo: noi, gli altri, tutti) secondo il russo Andrey Zvyagintsev, che con «Loveless» - lucida e amarissima fotografia dell’istituzione famiglia e, insieme, di un intero Paese - gira un bellissimo film pieno di rancore e disillusione dove un’umanità schiava dei selfie e della routine, in cerca di amore ma incapace di amare, attende indifferente la fine del mondo. Che per una coppia che si sta separando malamente, tra urla, amanti incinte e ripicche, arriva nel momento in cui il figlio 12enne (da sempre un peso per entrambi...) non si trova più. Scomparso nel nulla.

Tra gli autori in assoluto più lucidi e ispirati nel leggere le pieghe irrisolte del contemporaneo, con una capacità pressoché unica di riconoscere nel privato l’universale e di cogliere, allo stesso tempo, la portata inequivocabilmente politica di un evento (e di un dramma) apparentemente solo intimo, personale, Zvyagintsev (il grande, grandissimo, regista de «Il ritorno», l’indimenticabile film di debutto con cui vinse il Leone d’oro a Venezia, e di «Leviathan») dà qui, con piani sequenza e movimenti lenti e calibratissimi a entrare, l’ennesima conferma del suo talento scomodo e rigoroso: con il quale spinge nell’abisso che siamo due personaggi sgradevoli, odiosi nel loro egoismo, smarriti e persi quanto e più di quel figlio che ora sono costretti a cercare.

Tra aziende che licenziano chi divorzia e i bagliori della guerra civile in Ucraina che infiamma tv sempre accese, «Loveless», premiato a Cannes e ora in corsa per il Golden Globe (e per l’Oscar, essendo stato inserito nella shortlist per il miglior film straniero), racconta in modo potente e non conciliante un mondo senza amore, ampliando il discorso sulla famiglia (uno dei grandi nodi dell’intera produzione del regista 53enne) fino a trasformarlo in una parabola, di rovente attualità, sull’animo umano, sulla morte dell’etica, sulla decadenza irrefrenabile dei nostri tempi. Una riflessione che non fa sconti a nessuno, nemmeno al cinema di cui è figlio o fratello.

Perché non c’è redenzione nel dramma esistenziale di Zvyagintsev, ma solo i tempi assurdi della burocrazia, la fredda idiozia delle statistiche. E un palazzo abbandonato, allegoria potente delle macerie morali di una Russia ormai a corto di fiato.