Quo vadis, Gabriele? Il regista che cambia genere e stile in continuazione si concede, per la prima volta, un seguito: il capitolo due di una saga nata quando ancora non uscivano film sui supereroi (o serie cinecomics) ogni quindici giorni.

«Il ragazzo invisibile - Seconda generazione» guarda sempre più agli «X-Men», prendendo qualcosa (non troppo) da «Spider-Man». E la tentazione critica è quella di rimanere in superficie, cercando di apprezzare, cioè, lo sforzo produttivo, le buone intenzioni, il desiderio di percorrere una via italiana al genere supereroico. L’autoindulgenza nel sottolineare che gli effetti speciali «made in Italy» sono all’altezza delle aspettative porta, però, troppo frettolosamente a ridimensionare i problemi di un film che risulta molto più convincente per ciò che teorizza rispetto a ciò che mostra. Se il primo capitolo era la storia del tredicenne che (gli altri) iniziarono a notare solo quando diventò invisibile, paragonabile a un romanzo di formazione con più sentimenti che effetti, il secondo è la storia del super-ragazzo che diventa uomo e che acquista consapevolezza dei suoi poteri e del suo «posto» nel mondo.

Lo spirito antihollywoodiano della prima avventura cozza, quattro anni dopo, con le esigenze di mantenere un equilibrio tra una spettacolarità qui «ampliata» (punto di forza) e un racconto «ridotto» (punto debole). Salvatores opta per un protagonista vero (ma non simpatico), per dei «buoni» attratti dal lato oscuro (ma senza mai portare il pubblico a fare il tifo per le reali vittime o per le ex vittime), per un cattivo che fa poco paura (ma tanto ribrezzo). Sceglie di girare un film con tanti «ma». E, onestamente, non fa venire una gran voglia di attendere il terzo capitolo.