Benedetta follia - Una commedia brillante e riuscita

Carlo Verdone si mette allo specchio. Fa i conti con la sua età, i film precedenti, l’amore, i tempi moderni. E supera l’«impasse» artistica delle ultime tre commedie: i non certamente memorabili «Posti in piedi in paradiso», «Sotto una buona stella», «L’abbiamo fatta grossa». Con «Benedetta follia» torna a far ridere con maggiore continuità, percorrendo una strada cara a gran parte del suo cinema: il confronto con l’universo femminile, specialmente quando produce effetti dirompenti (sentimentali e di cambiamento) nella vita di un uomo. Una «formula» che ha sempre dato ottimi risultati: da «Borotalco» a «Sono pazzo di Iris Blond», da «Maledetto il giorno che t’ho incontrato» a «Perdiamoci di vista».

Dagli speed date de «L’amore è eterno finché dura», Verdone, quasi quindici anni dopo, passa all’app per incontri «Loveit». Carlo e le donne: la veneta assatanata (e amante dei grappini), l’ipocondriaca (divertentissimo il siparietto con Paola Minaccioni), la ninfomane che fa uso improprio del cellulare con vibrazione (con telefonata cult nei bagni del ristorante e conseguente ricovero in ospedale), la dolce infermiera (coetanea) di cui innamorarsi di nuovo, dopo essere stato lasciato dalla moglie, dichiaratasi lesbica nel giorno del 25° anniversario di matrimonio.

La presenza femminile più forte (che porterà la follia e lo scompiglio necessari a far tornare a vivere, non più solo «esistere», l’austero protagonista Guglielmo, titolare di un negozio di arte sacra) è comunque quella di Ilenia Pastorelli, la scoperta di «Lo chiamavano Jeeg Robot». Magra fino al limite, ma bella e soprattutto brava. Borgatara che, un po’, fa pensare alla Ramazzotti di «Tutta la vita davanti». E che «ringiovanisce» il cinema di Carlo Verdone esattamente nel momento in cui ce n’era bisogno.