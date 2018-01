Jumanji - Benvenuti nella giungla

Anche il frullato Indy-Goonies-Avatar-Kong ha la sua ricetta. In verità basica: la perfida confezione del gioco in scatola con i tamburi battenti teme di essere accantonata negli anni ‘90 - immaginiamoci oggi - diventa quindi cartuccia del Supernintendo e trasforma i giocatori in personaggi dalle caratteristiche speculari.

Jake Kasdan aggiunge questo remake di “Jumanji” al curriculum su cui troviamo scritto il nome del padre Lawrence, insieme ad un incasso worldwide che ha già superato il mezzo miliardo di dollari. I motivi del successo non s’intuiscono nei primi 50’ di film - lunga e inconsistente premessa all’espediente del carattere dei personaggi ribaltato dal gioco - e nemmeno nel tragico errore di soggetto del garantire tre vite da spendere ad ogni figura precipitata nella giungla; praticamente la morte di ogni speranza di pathos.

No, “Jumanji” si gioca, forse giustamente, tutto su Dwayne Johnson “manovrato” da un piccolo nerd e Jack Black dalla reginetta della scuola. O meglio, il film incrocia alla grande il suo target preadolescente quando riesce a dare un sapore riconoscibile al frullato: in una danza di combattimento comica o nell’inseguimento pasticciato tra rinoceronti ed elicotteri. Nei corpi, insomma, che urlano a squarciagola tutta l’inadeguatezza del film.