Downsizing - Il film di Payne

La decrescita (in)felice: il protagonista è piccolo, ma la riflessione grande. Nella Terra che fa i conti con la crisi economica e la sovrappopolazione, anche il sogno americano per avere ancora un senso è costretto a rimpicciolirsi.

Così tanto che nemmeno sembra più un sogno. Anche perché la rivincita «dal basso» è illusoria, il paradiso, ancora una volta, amaro: e il mondo, in fondo, è sempre lo stesso, con la sua solitudine, il suo disagio, i ricchi, i poveri e gli smarriti. Anche visto da 12 centimetri d'altezza...

Dopo avere aperto, tra qualche perplessità, la Mostra del cinema di Venezia arriva ora in sala «Downsizing», la commedia fantapolitica di Alexander Payne dove un gruppo di scienziati scopre come rimpicciolire l'umanità...

Figlio di una grande intuizione, che sfrutta inizialmente benissimo, «Downsizing» convince per tutta la prima parte (quella più cinica, più scritta) per poi però, dopo un bel colpo di scena, arrancare un po': finendo via via col rimpicciolirsi come i suoi protagonisti, col ridurre l'efficacia di un apologo dove il mondo appartiene solo a chi non smette di lottare per migliorare (nel suo piccolo, è proprio il caso di dirlo...) insieme alla sua anche la vita degli altri. Payne alle risposte secche preferisce le domande complesse: si schiera a favore di una marcata coscienza ambientalista ma non ne accetta le ipocrisie e i settarismi, non crede nell'individualismo sfrenato ma nemmeno nelle comuni e nella massa, critica la deriva consumistica ma rigetta anche l'illusione di una società fondata sull'utopia. Il suo scetticismo, lo sguardo mai unidimensionale, rappresenta il motore di un film dallo spunto felicissimo: un meccanismo che a lungo andare però rischia di rimanere prigioniero di quel piccolo mondo che si è costruito.fil.m.