Il segreto - Ottime Vanessa Redgrave e Rooney Mara

«Il mio nome è Rose McNulty, non ho ucciso mio figlio». Lo ripete come un mantra, Rose, per anni: lo annota sul suo diario (scritto su una vecchia Bibbia, quasi ad «annullare» le parole stampate a favore delle sue), lo dice ad alta voce.

Per rammentarlo innanzitutto a sé, e per non perdere il ricordo di come sono andate davvero le cose. Perché nell’ospedale psichiatrico in cui l’hanno rinchiusa è facile perdere il senso della realtà, e lasciarsi travolgere dalla corrente. Rose in quell’ospedale irlandese ci sta per quarant’anni, la incontriamo mentre stanno per mandarla via: la struttura sarà riconvertita in altro, e i pazienti devono essere trasferiti.

Jim Sheridan, in passato regista di ottimi film «politici», racconta la sua storia: la storia (iniziata negli anni Quaranta, in piena seconda guerra mondiale) di una donna bella e indipendente cui viene tolto tutto, e che viene portata a marcire in manicomio per un crimine che non ha commesso. Lo scopriamo poi, che non l’ha commesso, ma per certi versi lo sappiamo già, fin dall’inizio. Uno dei limiti di questo melodramma (tratto dal best seller di Sebastian Barry) è proprio questo: che si capisce subito quasi tutto; dove vuole andare a parare, e quale sarà il «colpo di scena» finale. È un limite rilevante per una pellicola dallo script abbastanza scontato, che mescola insieme tanti temi forti (in primis le responsabilità pesanti della Chiesa cattolica irlandese) in un gran calderone. Gli attori sono doc (ottime Vanessa Redgrave e Rooney Mara), ma il loro valore aggiunto è per certi versi smorzato proprio dallo script e dalla regia, che potevano confezionare un lavoro più graffiante: senz’altro, almeno, più «ruvido».