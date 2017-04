Underworld - Blood wars - Saga

Ipotizziamo che ci sia ancora un pubblico per «Underworld», per il rallenti del mantello fetish di Kate Beckinsale, il sangue appena sbavato, le trasformazioni licantrope e le lenti a contatto chiare. Cosa troverà in «Blood Wars» 14 anni dopo il primo film di Len Wiseman? La stessa fotografia così nitida da fare dubitare che sia notte, il vuoto digitale delle location - qui un po’ meglio, almeno negli esterni a Praga - e una rapidità di trama che in apertura permette di riassumere tre interi film in 45”.

L’esordiente Anna Foerster accentua la già squilibrata impressione di finzione con l’insistenza scolastica sui dolly, i carrelli e i movimenti della macchina da presa ad andare ad evidenziare i primi piani drammatici. Un’enfasi a cui contrappone molti addominali, diversi sguardi fissi all’orizzonte e pochi momenti d’azione. Qui, in particolare, integra con difficoltà le coreografie con la computer graphic, rifugiandosi nelle sequenze portanti in soluzioni goffamente derivative. L’alta tecnologia, tirata pure dentro il soggetto, si mangia la brutalità notturna e animale. Una dichiarazione di vuoto narrativo così sfacciata da sembrare pure interessante in una finestra distributiva con 12 commedie in un mese. Sembrare.