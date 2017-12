L'uomo che invento' il Natale - Dan Stevens e' il protagonista

Dickens (Dan Stevens) parla con i suoi personaggi, esattamente come faceva Woody Allen in «Harry a pezzi». Per raccontare la nascita di «Canto di Natale» (non la vita del suo scrittore), Bharat Nalluri utilizza un espediente cinematografico-letterario non originalissimo ma funzionale. E mostra il suo vero obiettivo, al di là del titolo italiano «Dickens – L’uomo che inventò il Natale», che, sulle prime, potrebbe far pensare a un biopic tradizionale. Lo scopo, qui, è esattamente quello di riproporre la «storia delle storie», la carola natalizia più amata di sempre, con l’aggiunta di ulteriori elementi vittoriani, sociali e individuali, per offrire più piani di lettura.

Chi non ha mai visto un adattamento di «Canto di Natale» (assolutamente da recuperare il sottovalutatissimo «A Christmas carol» di Robert Zemeckis), apprezzerà la vicenda di Scrooge (e dei tre fantasmi che fanno cambiare vita all’avaro che ha ispirato la figura di Paperon de’ Paperoni).

Chi invece conosce più di un film ispirato o tratto dal capolavoro dickensiano che venne stampato il 19 dicembre 1843, troverà, qui, anche un altro uomo, Dickens, che deve affrontare i suoi fantasmi: il passato segnato dall’arresto del padre (per debiti) e da una vita da «orfano» tra lavoro minorile e soprusi subiti da coetanei e adulti (la storia di «Oliver Twist»), il presente caratterizzato da una profonda crisi d’ispirazione (dopo una tournèe trionfale in America) e dalla ricomparsa del padre, il futuro al quale affidare le speranze della famiglia e della propria carriera.

Dickens «vive» tutto ciò che scrive: incontra realmente (nella fantasia proposta da Nalluri) i tre fantasmi, Scrooge, Marley e il piccolo Tim. Fino a farsi sorprendere dal miracolo che è anche quello di Scrooge: cambiare quando si pensava che non fosse più possibile, nemmeno per l’uomo più avaro del mondo.

La forza di «Canto di Natale» è proprio nel cambiamento del suo protagonista: un percorso che lascia spazio alla speranza, alla redenzione, alla generosità. Tutti valori che hanno consolidato le tradizioni natalizie. Se si pensa che Dickens, con questo racconto, inventò in pratica i viaggi nel tempo, è leggermente più forzato affermare che inventò il Natale: certamente ha creato un classico immortale, che incarna alla perfezione i valori «alti» della festa. Una storia universale, riproposta in questa ennesima versione cinematografica, nella quale Stevens (occhi blu e parrucca troppo esibita) non regge il confronto con Christopher Plummer, perfetto nei panni di Scrooge. Non sono tre stelle piene, ma con quel che c’è in giro (da «Natale da chef» a «Poveri ma ricchissimi») ci si può accontentare.