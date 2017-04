The startup - Il film di Alessandro D'Alatri

Poco più di 18 anni, un sogno in tasca e le idee chiare su come realizzarlo. Con «The Startup - Accendi il tuo futuro» Alessandro D'Alatri porta al cinema la storia (vera) di Matteo Achilli, giovane romano inventore di un social network che fa incontrare domanda e offerta di lavoro, basandosi sul merito.

Il paragone con «The Social Network» è inevitabile a partire dal titolo, ma il regista - intelligentemente - non si mette in competizione con David Fincher, anzi: ne prende in prestito e cerca di personalizzare lo stile contemporaneo e il montaggio veloce, che ha il potere di rendere dinamiche anche le sequenze di programmazione e che risulta sì una scelta bella dal punto visivo (tutto il film lo è) però - a tratti - più di forma che di contenuto.

Scrittura scorrevole e un cast giovane e di talento fanno il resto: da Andrea Arcangeli, carismatico nei panni di Matteo, a Paola Calliari, che presta il volto alla dolce fidanzata ballerina, fino all’ormai lanciata Matilde Gioli («Il capitale umano»).Un racconto di formazione interessante anche per il modo in cui affronta la vicenda umana di Achilli: se all’inizio e per buona parte la

pellicola coglie soprattutto le luci del suo protagonista e del progetto, oltre la metà arriva anche a mostrarne le ombre (prevedibili, visto che la startup si chiama Egomnia).

Forse un po’ troppo tardi, ma quel che è apprezzabile in fondo è che non eviti di farsi le domande giuste.

La battuta migliore del film? «Se Steve Jobs era nato in Italia non gli davano neanche il mutuo prima casa!». Già, a volte perché il messaggio arrivi forte e chiaro, il congiuntivo è un optional.