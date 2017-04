Fast & Furious 8, nuovo capitolo della saga a tutta velocità

di Gianluigi Negri

Buoni che diventano cattivi. Cattivi che diventano buoni. Tutto (e sempre) nel nome della famiglia. Si allarga sempre più il gruppo di «Fast & furious», dopo la scomparsa di Paul Walker e dopo il capitolo 7 (firmato James Wan) che poteva chiudere in bellezza una serie molto fumo (con i motori spesso accade) e poco cinema. Ad esclusione di «Solo parti originali» (capitolo 4) e, appunto, dell’episodio di due anni fa (inarrivabile), nelle testosteroniche sfide «asfalto & muscoli» della saga ha sempre vinto la velocità, ma aveva sempre perso la verosimiglianza.

In «Fast & furious 8» accade esattamente la stessa cosa. Con i franchise un po’ ce lo si aspetta, ma qui il passo indietro è tanto veloce quanto la folle corsa vinta da Dominic Toretto in retromarcia, per le vie di Santiago de Cuba, nella sequenza pretitoli. E la serie guarda ormai a 007, con intrighi spionistici che fanno fare il giro del mondo (da Cuba a Berlino, da New York alla Russia), con una cattiva spietata e senz’anima di nome Cipher (hacker che manipola uomini e computer con la stessa freddezza), con scene madri (almeno cinque) fedeli alla regola del «bigger, larger, faster» fino ad arrivare all’incredibile inseguimento tra un sottomarino nucleare e i bolidi guidati da Toretto e compagni. F. Gary Gray prova, comunque, a fare qualcosa: richiama in servizio Charlize Theron da «The italian job», mette al centro della scena tutto il «peso» di Vin Diesel (innescando la gara più riuscita del film, quella tra Dom ed i mezzi che «cavalca», paradossalmente tutti più «leggeri» ed espressivi di lui), abbonda con l’ironia, ricicla i nuovi personaggi (Jason Statham e Kurt Russell) introdotti da Wan e ne aggiunge alcuni (Scott Eastwood ed Helen Mirren). Il coniglio dal cilindro lo tira fuori nella scena di New York: folle inseguimento con «auto zombie» (davvero bella trovata) e pioggia di macchine dal cielo che si «buttano» da un parcheggio multipiano. Per il resto – ma il pubblico non l’avrebbe mai perdonato – sarebbe stato più giusto che il capitolo precedente passasse alla storia come la memorabile chiusura di una serie dimenticabile anziché come il nuovo inizio di una saga in cui coniugare inutilmente, all’infinito, vacuità e velocità.