Moglie e marito, garbata commedia sullo "scambio"

di Benedetta Bragadini

Prendi una coppia in crisi, metti un espediente narrativo caro soprattutto al cinema americano come lo scambio di personalità e aggiungi il meglio degli attori di casa nostra. Agita bene per scombussolare ruoli di genere e pregiudizi: il risultato è «Moglie e marito», opera prima calibrata e accattivante di Simone Godano.

Andrea, neurochirurgo scostante ma di talento, porta avanti una ricerca sul cervello umano ed è sposato da anni con Sofia, fascinoso volto emergente della tv. Il loro matrimonio è agli sgoccioli, almeno finché lui non chiederà a lei di sottoporsi per qualche minuto a un esperimento: si ritroveranno l’uno nel corpo dell’altro, con tutte le imprevedibili ed esilaranti conseguenze del caso.

Quando la sceneggiatura, pur inserendosi in un filone già molto frequentato oltreoceano, riesce a non essere banale (a parte qualche passaggio più convenzionale o magari da approfondire) e la regia così curata nel minimo dettaglio, una commedia ha buone possibilità di decollare.

Ma quando il lavoro di interpretazione dei due protagonisti raggiunge certi livelli nel dare credibilità e fisicità ai rispettivi incasinatissimi personaggi, allora il gioco è fatto: se una sorprendente Kasia Smutniak arriva davvero a «diventare» Pierfrancesco Favino, l’attore a sua volta si diverte a confermare la propria verve comica, giocando con una femminilità più estrema di quella della collega.

E se il film forse si prende un pochino troppo sul serio nel finale, non scade però mai nel grottesco o nel troppo miele.

E fa riflettere e ridere insieme, tenendo tutto in equilibrio.