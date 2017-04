Mal di pietre, il melodramma di Nicole Garcia

Cosa si fa per un amore che va al di là di noi stessi? Tutto incentrato su una figura femminile febbricitante di mal d’amore, rapita dai fantasmi del desiderio, incongrua rispetto agli schemi sociali degli anni Cinquanta, il film ha invece un altro protagonista, apparentemente secondario. E’ il marito della protagonista, il lato debole di questo melodramma anomalo, costretto al ruolo di non amato, di terzo incomodo rispetto all’amore vero. E invece…

Nicole Garcia, attrice, sceneggiatrice e regista, ispirandosi all’omonimo romanzo, costruisce un ritratto di coppia a doppia velocità. Tutto gridato sul personaggio di Marion Cotillard, tutto in sottrazione su quello di suo marito, Alex Brendemühl. Lei, Gabrielle, una bellissima ragazza di un paesino francese dove si coltiva la lavanda. Lui, Josè, è un esule spagnolo, in fuga dalla guerra civile, con le braccia e la voglia di lavorare come unico patrimonio. Lei è tormentata, insidia il suo insegnante, si espone nuda allo sguardo dei braccianti. Lui la ama dal primo sguardo, così com’è. Accetta le stranezze della moglie. Incassa, si ammazza di lavoro fino a costruire un po’ di benessere. Lei ha dolori, anche fisici, la fa curare in una clinica svizzera. E lì avviene l’incontro con un affascinante tenente reduce dall’Indocina. La riprende il demone. E’ amore e poi tormento, in una vita che intanto scorre nonostante tutto. Un piccolo inganno narrativo segna la svolta del film e svela il suo intento finale, la rivelazione del vero amore, quello altruista. Una sfida alle convenzioni di allora e una chimera, visti i tempi attuali di uomini incapaci di accettare la perdita della «proprietà» sulle loro donne. Un poco artificioso, il film è salvato dai due attori principali, due vere domande aperte di umanità a cui cerchiamo di dare risposta.