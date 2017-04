La tenerezza, toccante prova del regista Gianni Amelio

di Filiberto Molossi

Forse ha ragione Micaela Ramazzotti, forse ha ragione lei: questo è un film che ti fa venire voglia di abbracciare qualcuno. Perché c'è sempre una distanza tra i personaggi, muri invisibili eppure insormontabili, fossi colmi di rancore che nessuno vuole saltare, superare. E' un film dove ci si tocca poco, dove non c'è quasi contatto fisico, a dispetto di un titolo che evoca carezze (bello e sorprendente proprio perché giocato a contrasto), «La tenerezza»: pieno di vicoli, di corridoi, di salite che non diventano mai discese, di scale, di gradini. Che poi sono il senso, fisico e materiale, di un disagio, di una fatica, più sottile, del malessere esistenziale di una vita che ti lascia perennemente senza fiato: che non è che manca la voglia, ma, piuttosto, il respiro.

E' attraversato da una tensione emotiva forte, una specie di ansia, un'insofferenza a cui è difficile dare persino un nome, il nuovo, intimo, film di Gianni Amelio, prova toccante e riuscita del regista calabrese che, a quattro anni dal passo falso de «L'intrepido», rilegge con sensibilità ed eleganza «La tentazione di essere felici», romanzo premiatissimo di Lorenzo Marone. Ambientando in una Napoli bellissima e borghese, affascinante nella luce di Bigazzi - tra esterni brulicanti e interni nobili - prima ancora che crudele, la storia di Lorenzo, anziano e misantropo azzeccagarbugli appena sopravvissuto a un infarto: vedovo e solitario, non parla da anni coi figli (una, lost in translation, indossa la maschera grave di chi non conosce perdono, l'altro è indifferente a tutto ciò che non sia se stesso), che evita anche di guardare in faccia. Finché un giorno nella sua vita entra Michela, la nuova, sorridente (ottimista nonostante), vicina di casa: e la sua famiglia...

A tratti troppo letterario, con qualche innesto che ricorda Ozpetek, «La tenerezza» si muove però benissimo tra spazi reali (quelle stanze piene di oggetti, quelle strade dove gli scooter ti stanno addosso, che sembrano strette anche quando sono enormi) o quasi metafisici (il bianco che annulla e la neutra, desolata, solitudine di un ospedale, ma anche l'idea abbozzata e fuori contesto di una nave in costruzione), tra pieni e vuoti a cui la steadycam dà una forma e interpreti ispirati (il protagonista Renato Carpentieri prima di tutto, ma anche Micaela Ramazzotti, Elio Germano, Giovanna Mezzogiorno...) un volto. Bravo nell'evitare le trappole del melodramma, a tenere sempre accesa la luce dell'autore, Amelio perde un po' il film nel finale, quando il peso della storia passa sulle spalle della figlia del protagonista. Ma forse il fatto è che «nella vita tutto quello che facciamo è una scusa per farci volere bene»: e questa volta il regista de «Il ladro di bambini» ci riesce in pieno.