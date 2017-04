Le donne e il desiderio, drammatico

di Lisa Oppici

Quattro donne, quattro disperazioni.

Agata prova una passione profonda per il giovane parroco, e ne fa un’ossessione che sovrasta tutto il resto.

Iza, la direttrice della scuola, dopo sei anni di relazione clandestina non accetta di essere lasciata dell’amante.

Marzena, la sorella di lei, sogna di sfondare come modella inseguendo una notorietà che non arriverà.

Renata, insegnante sola congedata dalla direttrice per ragioni d’età, è attratta da Marzena, oggetto del desiderio chiamato a riempire una vita troppo vuota.

Ma in realtà sono tutte vuote, queste quattro vite di donna, raggelate da una fotografia algida che mostra solo qualche traccia di colore (la prima sequenza è, da questo punto di vista, splendida) e restituisce tutta la desolazione dell’abisso loro e di ciò che sta intorno, in una Polonia post comunista (siamo nel 1990) che forse vuol cambiare ma non sa bene in che direzione guardare. Un piccolo centro fatto di casermoni-alveari e qualche fabbrica, chiesa scuola piscina palestra, un mini noleggio di vhs registrate. Lì, in questo grigiore che avvolge tutto, e che entra nelle ossa, va in scena il vuoto desolante di queste quattro vite disperate, che provano ad aggrapparsi patologicamente a qualche desiderio per darsi un senso e che nel loro spaesamento senza appello ne riflettono forse uno più generale e collettivo. Film di sguardi, di silenzi densissimi, di corpi ostentati nella loro non avvenenza, spesso anzi nella loro decadenza, il lavoro di Wasilewski (premio per la sceneggiatura a Berlino) taglia come un bisturi e lascia attoniti, avviluppando chi guarda in un’immobilità che sembra senza uscita: non è un caso che “non finisca”, e che le quattro storie siano lasciate aperte.