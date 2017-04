Guardiani della galassia vol. 2, sequel divertente e dinamico

di Gianluigi Negri

Subito una curiosità: per il ruolo di Ego erano stati presi in considerazione Gary Oldman, Viggo Mortensen, Chistoph Waltz, Christopher Plummer, Max Von Sydow, Liam Neeson. Alla fine se lo è portato a casa Kurt Russell: non avrebbero potuto fare scelta migliore.

«Sono tuo padre, Peter»: torna a vivere la fantascienza anni Ottanta (e un po’ Settanta) con «Guardiani della Galassia Vol. 2». Battute folgoranti, citazionismo spinto, colori che vanno oltre l’arcobaleno, Lucas e Roddenberry in salsa ultrapop: infinite possibilità in infinite combinazioni. E l’«awesome mix Vol. 2» di Peter Quill: la musicassetta con le migliori hit della Terra, che producono effetto nostalgia e che fanno impazzire i fan (non necessariamente degli universi Marvel, ma, più in generale, dei viaggi nel tempo). «Father and son» è il tema portante (non solo musicale), ma James Gunn regala una delle sequenze più romantiche di sempre sulle note di Sam Cooke: il ballo tra Peter/Star-Lord e Gamora fa il paio con quello tra Harrison Ford e Kelly McGillis in «Witness» (qui «Bring it on home to me», là «(What a) wonderful world»). Tra i «diversi» più diversi del cinema regnano sentimenti umani come in poche altre saghe: prevalentemente incentrato sul rapporto padre-figlio, il Volume 2 dei «Guardiani» ribadisce, in realtà, che la famiglia (insieme all’amore) viene prima di ogni altra cosa. In maniera così divertente e dinamica, fantasiosa ed eccessiva, da non far minimamente rimpiangere la prima avventura di tre anni fa. Che bello viaggiare nel tempo e nello spazio con questo equipaggio. Senza aver voglia di scendere dall’astronave prima dei titoli di coda, che prolungano il piacere della visione con almeno altre cinque scene.