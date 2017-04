The Circle, thriller moderno

Un servizio televisivo di qualche giorno fa lo ha paragonato al «The Truman show»: un bel modo per “ammazzare” «The circle», prima ancora di vederlo in sala. Là Jim Carrey era spiato dalle telecamere 24 ore al giorno senza esserne a conoscenza, qui la protagonista Emma Watson «indossa» volontariamente una microtelecamera e mostra la sua vita «in soggettiva», sui social, diventando «trasparente». Cose troppo lontane: come esito e come tempi. In bilico tra l’essere una cavia e un’arrivista senza scrupoli, la ragazza fa la sua scalata nell’azienda di comunicazioni del guru Tom Hanks.

James Ponsoldt, partendo dal bestseller di Dave Eggers, riflette sui pericoli dei comportamenti antisociali indotti dai social, sulla marea di dati personali che finiscono (non si sa bene dove) in Rete, sulla tecnologia che rende più controllati e meno liberi. Temi non nuovi, in un film interessante ma non esaltante, che gioca, scottandosi, con tante ambiguità. Nel genere: un po’ fantascienza, un po’ thriller, un po’ horror sociale. E soprattutto nel carattere della protagonista: un po’ vittima, un po’ (troppo) «salvatrice» del prossimo. Animata da uno spirito messianico che la porta a preoccuparsi sempre per qualcun altro: il padre malato, gli amici, il resto del mondo. E non necessariamente per altruismo.