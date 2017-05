Insospettabili sospetti, divi stagionati

di Gianluigi Negri

Entra in scena Michael Caine e, con un misto di nostalgia e cinismo, viene da dire: «Com’è messo male!». Poi si presentano i sodali Alan Arkin e Morgan Freeman (di poco più giovani) e la reazione è: «Michael Caine, al confronto, non è poi messo così male!». Cinefilia canaglia: certi attori non li si vorrebbe mai vedere invecchiare. Superati gli ottant’anni da un po’ (Freeman per la verità li festeggerà il 1° giugno, tondi tondi), tre dei più grandi talenti del cinema si mettono «in gioco», scherzando con i problemi della quarta età. Che non sono solo di ordine fisico, ma anche, sempre più, di natura materiale e sociale. Zach Braff, la star di «Scrubs», al suo terzo film da regista punta tutto sul remake di «Vivere alla grande» di Martin Brest. La pellicola del 1979 era «fresca» e nuova. «Insospettabili sospetti» appare, invece, molto più scontato, prevedibile, «datato», nonostante gli importanti aggiornamenti e l’attacco alle banche (e a un sistema economico) che tolgono anche agli anziani la certezza del futuro. La storia dei vecchietti che organizzano una rapina in banca (a mo’ di risarcimento per aver perso la loro pensione, per le solite speculazioni finanziarie perpetrate a insaputa di risparmiatori e contribuenti) fa sorridere, prendere le parti e godere della classe di tre straordinari talenti (ai quali si aggiunge un altro grande come Christopher Lloyd). Il furto al supermercato (che precede il grande colpo) è l’unico vero momento di cinema «alto». Poi si viaggia con il pilota automatico e le cinture di sicurezza ben allacciate, per arrivare in porto sani e salvi. Senza scossoni, né imprevisti. Come andare ai 50 all’ora quando il limite è 90. Pardon: 80.