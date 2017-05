Gold, troppo verboso e con poco ritmo

di Lisa Oppici

I difetti di questo «Gold», firmato dallo Stephen Gaghan di «Syriana», sono sostanzialmente due: da un lato il ritmo, che di fatto non c'è e rende il tutto inevitabilmente lento, e dall’altro la verbosità eccessiva, ai limiti del sopportabile, a partire da una voce off troppo presente. Non sono difetti trascurabili per un film che veleggia intorno alle due ore (troppo) e che avrebbe ambizioni non piccole, richiamando per certi versi (alla lontana, d’accordo) pellicole come «Wall Street» o «The Wolf of Wall Street».La storia è ispirata a fatti realmente accaduti (il crac della Bre-X Minerals Ltd): è quella di un imprenditore fallito ossessionato dall’ombra del padre e dall’oro. Va a cercarlo, l’oro, in Indonesia, insieme a un geologo alla Indiana Jones che condivide la sua ossessione. E quando la miniera d’oro pare proprio esserci e la fortuna vola, ci si mette di mezzo la finanza a complicare tutto. Troppo parlato, intricato e in fondo privo di un’identità vera (film d’avventura? Film sui soldi e sulle imprese finanziarie? Altro?), «Gold» è riuscito solo in parte. McConaughey, ingrassato e imbruttito, si cimenta con l’ennesima trasformazione, ma stavolta va oltre con un’interpretazione eccessivamente sopra le righe.